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DHA DIŞ - Tren, demiryolunda kalan TIR'ı biçti

ABD (DHA) – ABD’nin Texas Eyaletinde bulunan demiryolu üzerinde sıkışan bir TIR’a, kuzeye doğru ilerlemekte olan bir yük treni çarptı

21 Aralık 2018 15:26

ABD (DHA) – ABD’nin Texas Eyaletinde bulunan demiryolu üzerinde sıkışan bir TIR’a, kuzeye doğru ilerlemekte olan bir yük treni çarptı. Görgü tanıkları tarafından çekilen amatör görüntülerde, trenin, TIR’a çarptıktan sonra bir süre TIR’ı sürüklediği görülüyor. Yetkililer kazadan kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Yetkililer, TIR’ın demiryolundan geçmekte olduğu sırada rayların olduğu alanda sıkıştığını ve hareket edemediğini; sürücünün durumu polise bildirdiğini ancak trenin oldukça yakın olduğu için makinistin zamanında durumdan haberdar olamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Trenin, TIR’a çarpması

-TIR’ın sürüklenmesi

-Sürüklenen TIR’ın görgü tanıklarınca izlenmesi

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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