DHA DIŞ - Sebepsizce ittiği adamın ölümüne sebep oluyordu... Dehşet anları kamerada

ABD (DHA) - ABD yaşanan bir olaya dair görüntü izleyenlerin kanını donduruyor. Los Angeles\'ta yaşanan olayda bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürümekte olan yaşlı adamı bir anda yola itti. Adam yola sırt üstü düşerken; yoldan geçmekte olan TIR sürücüsü, adamın kafasını ezmek üzereyken ramakla aracı durdurabildi.

Saldırganın hiç bir şey olmamışçasına yoluna devam ettiği olay sonrası yola itilen adam hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın kemiklerinin kırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken; saldırganın yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cadde kenarında oturan yeşil ceketli saldırgan

-Saldırgan bir kadına da yöneliyor ancak kadın fark edince geri adım atıyor

-Yaşlı adamı itmesi

-TIR’ın ramakla durması

-Saldırganın adamı izlemesi ve olay yerinden ayrılması

-Vatandaşların adamı yerden kaldırıp, yardım etmesi