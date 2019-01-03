DHA DIŞ - Savcı, Kaşıkçı cinayetine dair 5 şüpheli için idam talep etti

Suudi Arabistan (DHA) - Suudi Arabistan\'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5\'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı \'cinayete karıştıkları\' gerekçesi ile bunu talep etti.

