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DHA DIŞ - Savcı, Kaşıkçı cinayetine dair 5 şüpheli için idam talep etti

Suudi Arabistan (DHA) - Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı

03 Ocak 2019 16:02

Suudi Arabistan (DHA) - Suudi Arabistan\'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5\'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı \'cinayete karıştıkları\' gerekçesi ile bunu talep etti.
 

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