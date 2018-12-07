DHA DIŞ - Rusya'yı ziyaret eden Çipras bugün Putin ile görüşecek

Io Chokona (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Çipras Meçhul Asker Anıtı\'na çelenk sunduktan sonra mevkidaşı Dmitri Medvedev tarafından başbakanlık konağında ağırlanacak, daha sonra ise Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda krize girmiş, geçen Haziran ayında Yunanistan iki Rus diplomatını sınır dışı etmiş ve iki Rus vatandaşına da ülkeye girişi yasaklamıştı, Rusya ise aynı şekilde karşılık vermişti. Çipras’ın bu ziyareti ise iki ülke arasındaki “buzu” eritmek amacında.

Ekonomi, enerji ve ulaşım gibi birçok stratejik alanı ilgilendiren konularda anlaşma imzalamayı planlayan Yunan tarafının, Türk-Rus doğalgaz boru hattının Yunan topraklarına da uzatılmasını talep edeceği belirtilirken, Çipras\'ın da Rusya’nın Avrupa güvenlik stratejisinden uzak tutulmaması gerektiğini bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.