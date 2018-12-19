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DHA DIŞ - Ruhani: ABD'nin yaptırımlarına karşı Erdoğan'ın tavrı net

Ekber Karabağ, Tahran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye'nin  tutumunu olumlu karşılayarak, "İran'a yaptırım komploları karşısında Türkiye ve sayın Erdoğan'ın tutumu kesin ve net oldu" dedi

19 Aralık 2018 20:45

Ekber Karabağ, Tahran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye\'nin  tutumunu olumlu karşılayarak, \"İran\'a yaptırım komploları karşısında Türkiye ve sayın Erdoğan\'ın tutumu kesin ve net oldu\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın resmi daveti üzerine Ankara\'ya hareket eden Ruhani, Tahran Mehrabad Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin İran için bölgede etkin ve önemli bir komşu olduğunu söyledi.

ABD\'nin İran yaptırımları eleştiren Ruhani, \"Türkiye başta olmak üzere komşularımızın çoğu izledikleri tutumla ABD\'nin kendi politikasını diğer ülkelere dayatma döneminin bittiğini ilan etmiş oldu. ABD, binlerce kilometre öteden gelip bölge ülkelerinin birbiriyle nasıl bir ilişki izleyeceği konusunda reçete yazamaz\" diye konuştu.

Türkiye temasları kapsamında Suriye sorunun da masaya yatırılacağını aktaran Ruhani, Suriye\'nin kaderinin Suriye halkının belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, \"Suriye\'nin güvenliği ve yerinden edilmiş insanların ülkelerine dönüşü ilk önceliğimizdir\" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ruhani\'nin konuşması
 

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