T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ - Paris'te patlama... Polis bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı (3)

Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor

12 Ocak 2019 14:56

Fransa (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris\'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

Polis, \'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı\' yaptı


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
Polisin çalışması
Yerdeki yaralılar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa DHAFransaParisPatlamanınYerelPolisDÖKÜMÜ Polisin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24