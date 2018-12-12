DHA DIŞ - Oto hırsızı kaçtı, polis kovaladı… O anlar polisin kask kamerasında

ABD (DHA) - ABD\'de 14 yaşındaki bir şüpheli, oto galeriden 2015 model bir otomobili çaldı. Polis ekipleri aracın bir ana yola bağlanmak üzere olduğu bilgisini bölge ekiplerine verince, ekipler teyakkuza geçti. Şüpheli aracı takibe alan bir polis, ana yolda aracın peşine düştü. Polisin kendisini takibe aldığı fark eden sürücü, araçların arasından ilerleyerek kaçmak istedi. Bir süre sonra yolun dışına çıkan araç, bir direğe çarparak takla attı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden bir çocuğun indiğini gören polis, araçtan inecek üzereyken çocuk kaçmaya başladı. İkinci bir ekip aracının gelmesi ile şüpheli, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi ve kelepçelendi. Polisin hırsızlık şüphelisi çocuğu kelepçelediği esnada, çevreden alkış seslerinin geldiği duyuldu. Yaşanan tüm anlar ise polisin kask kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşanan kovalamaca

Aracın kaza yapması

şüphelinin yakalanması