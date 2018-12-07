DHA DIŞ - Milyarder yatırımcı Black: Trilyon dolarlık kredi piyasasında balon var

Erkan Öz (DHA) – Apollo Global Management kurucusu Leon Black, yatırımcıların getiri peşinde koşarken kredi piyasasının balonlaştığını söyledi.

Kişisel serveti 6 milyar doları aşan Black,Goldman Sachs mali hizmetler konferasında konuştu. Ünlü yatırımcı Black, şu ifadeleri kullandı: \"Hisse senetlerinin aksine kredi piyasaları balon statüsüne girmiş durumda. Taahhütsüz kredilerin miktarı 2007’den daha fazla hale geldi. Yatırımcılar bütün dünyada faiz getirisine susamış durumda. Bu nedenlerle piyasada gerçekten aşırılıklar oluştu.\"

Taahütlü kredilerde müşteriler borç alabilmek için belirli eylemleri yapmayı ya da yapmamayı taahhüt etmek zorunda. Taahütsüz kredilerde ise borç alanların bu tip sözler vermelerine gerek yok.

Leveragedloan.com’un yayınladığı ‘taahütsüz kaldıraçlı krediler’ isimli temmuz 2018 tarihli bir makaleye göre ABD’nin 1 trilyon dolarlık kaldıraçlı kredi piyasasının yüzde 78’i taahütsüz kredilerden oluşuyor. Bu oran, 2008 krizinden önce sadece yüzde 29 seviyesindeydi.

Taahütsüz krediler sorun yaşadığında borç veren için tahsilat yapmak çok daha zor. Kaldıraçlı krediler ise değişken faizli yani piyasa faizi değiştikçe borçlunun ödeyeceği faiz de değişiyor. Son dönemde FED faiz artışları nedeniyle faiz getirisi peşinde olan yatırımcılar kaldıraçlı kredi piyasasına yöneldi ve bu da taahütsüz kredi oranında patlama meydana getirdi.

1 trilyon dolarlık ABD kaldıraçlı kredi piyasasında problem çıkması 700 trilyon dolarlık küresel borç piyasalarında da ciddi sorun anlamına geliyor. Tüm dünyanın 1 yıllık üretimi ise sadece 80 trilyon dolar civarında.