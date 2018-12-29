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DHA DIŞ - Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'deki durumu görüşmek üzere Moskova'dayız (2) - GÖRÜNTÜLÜ

Rusya (DHA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova'da

29 Aralık 2018 16:54

Rusya (DHA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye\'deki gelişmeleri görüşmek için Moskova\'da.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile \"Son gelişmeler üzerine Suriye\'deki durumu görüşmek üzere #Moskova’dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments\" mesajını paylaştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çavuşoğlu ve Akar\'ın uçaktan inmesi
karşılanması

 

 

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