DHA DIŞ - Hırsızlara ‘metal merdivenli' müdahale

Rusya (DHA) - Rusya’da meydana gelen soygunda, süpermarket sahibinin 2 hırsıza metal merdivenle karşı koyduğu ve onları kaçırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşam saatlerinde markete giren iki hırsız, içeride tek başına olan market sahibinin darp ederek soyguna başladı. Arka odaya doğru koşan market sahibi, içeriden aldığı metal merdivenle soygunculara önce vurdu sonra onları kovalamaya başladı. İki hırsız soygunu gerçekleştiremeden marketten kaçtı.

Görüntü Dökümü:

İki hırsız markete giriyor

Market sahibi arka odaya koşuyor

Merdivenle hırsızları kovalıyor