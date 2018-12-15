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DHA DIŞ - Freni patlayan kamyon, su parkına böyle uçtu

(DHA) Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde maydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi

15 Aralık 2018 18:19

(DHA) Kırım Özerk Cumhuriyeti\'nde maydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Rampa aşağı indiği esnada freni boşalan kamyon, son sürat ilerlemeye başladı. Sürücüsünün son anda aşağı atladığı kamyon, yoldan çıkarak bir otelin su parkına uçtu. Farklı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası araçtan atlayan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu; kaza sırasında parkta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonun rampa aşağı hızla inişi

Sürücünün kapıyı açması

Kamyonun paraka uçması (2 kamera açısından)

Kamyonun görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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