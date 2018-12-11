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DHA DIŞ - Fransız polisinden liseli eylemcilere sert müdahale kamerada

Fransa (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları’nın ‘Kara Salı’ çağrısına katılarak yürüyüşler düzenleyen liselilere polisin tepkisi sert oldu

11 Aralık 2018 21:07

Fransa (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları’nın ‘Kara Salı’ çağrısına katılarak yürüyüşler düzenleyen liselilere polisin tepkisi sert oldu. Zaman zaman okul girişlerinde çöpleri ataşe veren öğrencilere polis biber gazı ve cop ile müdahale etti.
Amatör bir kamara tarafından kaydedilen bir görüntüde ise polisler, eylem alanı dışında bulunan  lise öğrenlerini şiddet kullanarak gözaltına alıyor.

Görüntü Dökümü:

-Polislerin öğrencileri darp etmesi
- ‘Kara salı’ protestosundan görüntüler

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