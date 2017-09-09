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DHA DIŞ -  Florida eyaleti 'Irma Kasırgası' için alarmda 

  AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti 'Irma Kasırgası' için alarma geçti

09 Eylül 2017 23:15

 
AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaleti \'Irma Kasırgası\' için alarma geçti. Bölgeden 5 milyonun üzerinde kişinin tahliyesi gerçekleşti. Tahliye olamayan kişiler ise evlerinin kapı ve pencelerini tahtalarla kapattı. Florida eyaletinde insanların etkilenmemesi için kasırganın etkili olacağı saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtildi. 
\'Irma Kasırga\'sının etkili olacağı beklenen  Florida eyaleti alarm durumuna geçti. Eyaletin güneyinden kuzeyine doğru tahliyeler başladı. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyonun üzerinde kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi. Tahliyenin hızlı gerçekleştirilmesi için en büyük karayollarından  I-75 karayolunun kullanılmayan şeritleri de trafiğe açıldı. I-75 karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarında ise uzun kuyruklar oluştuğu ve akaryakıt almak isteyenlerin 45 dakika beklediği öğrenildi. 
Florida\'da yaşayan Türk vatandaşı Şule Yazar, bölgeden tahliye olmayan kişilerin evlerinde gerekli tedbirleri aldığını söyledi. İnsanlar kasırgadan korunmak için evlerinin kapı ve pencelerine tahtalar çaktığı belirtildi. Irma Kasırgası\'nın etkili olması beklendiği bölgelerde ise belirli zaman aralıkları ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtildi. 

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Haber: (DHA) 

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