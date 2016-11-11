DHA: Derik Kaymakamı Safitürk yaşamını yitirdi

Doğan Haber Ajansı, dün Mardin'in Derik ilçesindeki kaymakamlık binasında saldırıya uğrayan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Gaziantep'teki Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne nakledilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, burada tedavi görüyordu.

35 yaşındaki Safitürk, Derik İlçe Kaymakamlığı görevine kayyum olarak Temmuz ayında atanmıştı.

Dün gerçekleşen saldırıda Safitürk ile birlikte iki de polis yaralanmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kaymakamlık binasında bulunan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'e yönelik EYP (el yapımı patlayıcı) ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırı sonucunda birisi İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk olmak üzere 3 kişi yaralanmıştır" ifadesi yer almıştı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise, yaralı sayısının toplam 5 olduğunu duyurmuştu.

DHA'nın haberinde, el yapımı patlayıcının "önceden Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün makam odasına konulduğu ve burada uzaktan kumanda ile patlatıldığı" belirtilmişti.