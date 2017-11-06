​DHA CANLI YAYIN ARAÇLARININ BULUNDUĞU NOKTALAR

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06 Kasım 2017 14:27

DHA-1: İSTANBUL

DHA-2: ADANA

DHA-4: ANKARA (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

 

DHA Operasyon

0212 413 52 52

bookings@dha.com.tr

www.dha.com.tr

 

Saygılarımla,

 

Kaan Ulu
Operasyon

Doğan Haber Ajansı

T.  +90 212 413 5252
M. +90 507 279 0863
kaan.ulu@dha.com.tr

 

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DHA1ADANA DHA4 ANKARA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   DHA Operasyon 0212Ulu Operasyon Doğan Haber Ajansı T

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