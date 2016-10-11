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DHA: Canlı bomba olduğu belirtilen 2 kişi öldürüldü

Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı

11 Ekim 2016 15:36

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. 

DHA’nın haberine göre, operasyonda canlı bomba oldukları değerlendirilen iki kişinin öldürüldüğü, 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi Arıkan Sokak'ta ihbar üzerine bugün sabah saat 06.30 sıralarında bir eve güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlendi. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına silah ile karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışma yaklaşık 2 saat sürerken, çatışmadan sonra eylem hazırlığında olduğu ve canlı bomba oldukları değerlendirilen 2 kişi öldürüldü. Çatışmadan sonra eve giren güvenlik güçleri ölen 2 kişinin cenazesini Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olay ile ilgili 5 kişinin de gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, çatışmada ölü ele geçen 2 kişinin eylem hazırlığında olan canlı bomba olduğunun değerlendirildiğini, çatışma esnasında mı öldükleri yoksa üzerlerindeki patlayıcıları mı patlatarak öldüklerinin otopsi sonucu ortaya çıkacağını söyledi.

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ŞırnakCizreCanlı bombaDHA

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