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Canlı bomba eylemine hazırlanan iki IŞİD'li öldürüldü

IŞİD militanları Suriye sınırında yakalanarak öldürüldü

30 Haziran 2016 11:50

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan iki IŞİD militanının öldürüldüğü duyruldu. Öldürülen IŞİD'lilerden birinin Ankar veya Adana'da canlı bomba eylemine hazırlandığı ve isminin Muhammad Arab olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın güvenlik birimlerine dayandırdığı haberine göre, 25 Haziran 2016 tarihinde Suriye sınırında yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 2 şahıs, yapılan ikazlara uymayarak kaçmaları üzerine müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemede, iki şahsın Suriyeli olduğu ve IŞİD yanlısı “Ebu Ali” kod adlı Mustafa Demir ile irtibatlı oldukları anlaşıldı. Şahıslardan birinin istihbarat raporlarında Ankara-Adana’dacanlı bomba eylemlerinde bulunacağı bildirilen Muhammad Arab isimli kişi olduğu, diğer şahsın isminin ise Muhanad Khalad olduğu görüldü.

Muhammad Arab’ın üzerinde 21 Haziran 2016 tarihinde Şam’dan Kamışlı’ya uçakla geldiğini gösterenuçak bileti bulundu.

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IŞİD militanlarıöldürüldücanlı bomba eylemiSuriye sınırı

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