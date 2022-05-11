Bursa'da AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada meydana gelen çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın tavanında çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, itfaiye ve AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı. İçerideki kişileri tahliye ederek AVM'yi girişlere kapatan ekipler, enkaz kaldırma çalışmasını tamamladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Vali Canbolat, "Mağazadaki enkaz kaldırıldı. Enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanan da olmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor. Yangın nedeniyle çökme yaşandığına yönelik bilgiler doğru değil." diye konuştu.

Alışveriş merkezi yönetiminden açıklama

Mağazanın bulunduğu alışveriş merkezi yönetiminden de açıklama yapıldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazamızın tavanında alçıpan çökmesi yaşanmıştır. Olay sonrası itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü: AFAD ve itfaiye ekipleri onay verdikten sonra temizlik çalışmalarına başlayacağız

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Elektrik Mühendisi Hasan Kılıç ise çöken bölümde incelemelerin sürdüğünü söyledi. Kılıç, çökmenin, 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında bir binada başlatılan yıkım çalışmaları nedeniyle meydana geldiği yönündeki iddialarıyla ilgili, "İtfaiye ve AFAD daha doğru açıklama yapacaklardır. Ama alçıpan tavanda olduğu için ilk görüşümüz o yönde değil. Alçıpan tavanın çok küçük bir kısmı, bir bölümü çöküyor. AFAD ve itfaiye ekipleri onay verdikten sonra temizlik çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

(DHA- AA)