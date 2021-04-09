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'Montrö bildirisi' soruşturmasında emekli amirallerin ifade işlemleri bugün başlayacak

103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 Nisan sabahı gözaltılar yapılmıştı

09 Nisan 2021 13:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, iktidar kanadı tarafından "darbe çağrısı" olarak nitelendiren 'Montrö bildirisi' soruşturmasında, gözaltı süreleri uzatılan 10 emekli amiralin emniyetteki ifade işlemleri bugün başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Veysel Kaçmaz'ın emekli amirallerin yayımladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiriye ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 gün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 10 emekli amiral, dün akşam gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verdi.

DHA'nın savcılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Sulh Ceza Hakimliğinde şüphelilerin suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmalarına izin verilmediği, ek gözaltı talebiyle ilgili beyanlarının alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, bazılarının sağlık sorunları nedeniyle ek gözaltı süresinin verilmesini istemediği öğrenildi. Bildirinin hazırlanışı ve yayınlanması aşamasında sorumlu oldukları tespit edilen 14 şüphelinin, bağlantılarının tespit edilmesi için HTS kayıtları ile dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği, incelemelerin son aşamada bulunduğu, şüphelilerin emniyette ifade işlemlerinin bugün başlayacağı öğrenildi. Öte yandan daha önce ifadeye çağrılan 4 emekli amirale, ifadeye gelmeleri için ikinci bir tebligat gönderildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 Nisan sabahı gözaltılar yapıldı. 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

 

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