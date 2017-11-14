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DHA: Bestler Dereler' de  1' i kırmızı listeden 31 PKK ' lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak' ın  Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyonlarda  31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

14 Kasım 2017 17:51

İçişleri Bakanlığı, Şırnak\' ın  Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyonlarda  31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı.

ANKARA/DHA

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