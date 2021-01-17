Bartın’da Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 6 kişinin öldüğü açıklandı, arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Bartın İnkum'da Rus bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi battı. Aranan 6 kişinin öldü, filikalarda mahsur kalan 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. Arama çalışmaları sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Demirli olduğu bölgede kırılarak battı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "17.01.2021 günü saat 12.35’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı Arvin isimli geminin battığı bilgisine ulaşılmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17.01.2020 tarihi saat 12.35’te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna’da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arvin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.” ifadesi kullandı.

Bartın Valisi Sinan Güner "Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı" dedi.

MSB: Fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın'da batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" denildi.

Rusya Büyükelçiliğinden açıklama

Rusya Büyükelçiliği, batan gemiye dair açıklama yayımladı. Açıklamada mürettebatın durumuna dair incelemenin sürdüğü belirtildi. Açıklama şöyle:

"Türk yetkililerin aktardığına göre, bir Rusya bandıralı kargo gemisi Karadeniz bölgesindeki Bartın kentinde battı. Büyükelçilik, kazaya ve mürettebata dair araştırmalarını sürdürüyor. İlk bulgulara göre hayatını kaybeden olmadı”