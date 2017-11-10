DHA ARŞİV -  ATATÜRK'ÜN GÖRÜNTÜLERİ 

Görüntü Dökümü
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Atatürk'ün yurt gezileri sırasında çekilen görüntüleri
Atatürk'ün cenaze töreninden görüntü
Atatürk'ün cenazesinin Anıtkabir'e nakli
(DHA)
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10 Kasım 2017 11:14
Görüntü Dökümü
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Atatürk\'ün yurt gezileri sırasında çekilen görüntüleri
Atatürk\'ün cenaze töreninden görüntü
Atatürk\'ün cenazesinin Anıtkabir\'e nakli
(DHA)
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