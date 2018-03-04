Ordu\'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi ve yerleşmesinde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde, mermerden ve tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu. Heykelin Türkiye\'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurul kalesinden görüntü

-Bulunan heykelden görüntü

-Kazı çalışmalarından görüntü

-Enver Yılmaz\'ın açıklamaları

-Süleyman Yücel Şenyurt\'un açıklamaları

Haber : Nedim KOVAN-ORDU- (DHA)

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