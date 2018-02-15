DHA ANKARA;TSK: İDLİB'DE 6'NCI GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ



Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib kentinde bulunan Surman bölgesindeki 6\'ncı gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, \"Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 15 Şubat 2018 tarihinde Surman bölgesinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 no’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir\" denildi.

ANKARA/DHA

