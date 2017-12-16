DHA ANKARA;MERAL AKŞENER: AKP'NİN 50 BELEDİYE BAŞKANI NIN İSTİFA ETTİRİLECEĞİ KONUŞULUYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara\' nın bütün belediyelerini kazanacaklarına yönelik il başkanın söz verdiğini söyleyerek, \"Niye alacağız biliyormusun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP\'ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettirileceği konuşuluyor\" dedi. İYİ Parti Ankara İl Binasının açılışı için tören düzenlendi. Düzenlenen törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting havasında gerçekleşen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından kürsüye çağrılan Akşener, \"Sizinle gurur duyuyorum\" şeklindeki slogana, \"Ben sizinle gurur duyuyorum\" şeklinde cevap verdi.

\"İYİ PARTİ CESUR İNSANLARDAN OLUŞUYOR\"

İYİ Parti\'nin tüm tehditlere rağmen cesur insanlardan oluştuğunu söyleyen Akşener, \"Kimisi işinden oldu, kimi arkadaşımız üniversitedeki görevinden oldu, esnaf arkadaşlarımız hala maliyeden gelen müfettişlerle boğuşuyor. Ama onlar geriye adım atmadılar. Onun için cesurların korkaklara karşı yürüttüğü cesur hareketidir. Bizim hareketimiz AKP\'nin yıllarca sömürdüğü, istismar ettiği, onları iktidara getiren kadınlarımızın omuz verdiği bir kadın harekatıdır.Bizim harekatımız genç Türkiye için heyecanı olan, çözümleri olan genç kardeşlerimizin yer aldığı bir gençlik hareketidir. İmanlı insanların bir araya geldiği imanlı harekattır. Yemin ettik ben ve arkadaşlarım, söz verdik. Bir vicdanımızdan ayrılmayacağız, Türk milletine yalan söylemeyeceğiz. Yemin ettik kul hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Bizim arkamızda milletimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, zulüm gören gençlerimiz var. Bizim arkamızda engelli kardeşlerimiz var\" dedi.

\"İYİ PARTİ TÜRKİYE\'YE İYİ GELDİ\"

İYİ Parti\'nin kurulduktan sonra Türkiye\'ye iyi geldiğini belirten Akşener, \"İYİ parti kuruldu Atatürk \'iki ayyaş\' tanımından kurtuldu, \'Aziz Atatürk\' oldu. \'Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyenler\' şükür ki Türk milliyetçisi oldu. Dolayısıyla \'Türkiye iyi olacak\' dedik Türkiye\'ye İYİ Parti iyi geldi\" diye konuştu.

\"AKP\'YE MENSUP 50 BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFA ETTİRİLECEĞİ SÖYLENİYOR.\"

Önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara\'da ki tüm belediyeleri alacaklarına dair il başkanının söz verdiğini hatırlayan Akşener, \"Niye alacağız biliyormusun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP\'ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettireceği söyleniyor. Ben buradan sormak istiyorum. Bu imar rantına göz yumdunuz. Vatandaş söylenmeye başladı. Şırnak\'ta da Edirne\'de de aynı sorun var. Bütün bunlara baktığımızda Bitlis\'in genci de işsiz, Mardin\'in de. 300, 500, 7000 işçi çalıştıran fabrikalar birer birer özeleştirilmişler, kapatılmışlar\" dedi.

BÜYÜME RAKAMLARI

Konuşmasında, \"Bütün bunların neticesinde öğrendik ki 11.1 büyümüşüz\" diyen Akşener, şöyle konuştu: \"Başbakan çıktı dedi ki; işadamlarına \"Her seferinde 2 işçi alacaksınız\" Eee Hani 11.1 büyümüştük bu büyümede bu kadar işsiz olur mu? Bizim cebimizde bir büyüme oldu mu? Hayır. Aranızda gemicik sahibi olan analar var mı?\"

\"KUDÜS BİZİM İÇİN ÖNEMLİ\"

Kudüs\'ün kendileri açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: \"Şimdi bu arkadaşlara sormak isterim. Esma için ağlıyordunuz. Peki kardeşim bu Rabia nerede kaldı. İsrail ile oturdunuz, pazarlık sofrasında bırakıp geldiniz. Esma\'yı da bıraktınız, Rabia\'yı da bıraktınız. Hani bir Gazze vardı. Ziyaret edilecekti, o Gazze\'nin adını bu muhteremlerin ağzından duyan var mı, yok. Ne oldu Gazze\'ye. Gazze\'yi Mısırla, İsrail, ABD ile oturdukları müzakere masasında bırakıp geldiler. Trump kardeşti, reyizti. Sonra ne oldu, Trump Kudüs\'ü ABD\'nin tanıdığı Başkent haline getirdi. Büyükelçiliği oraya taşıyacağını söyledi. Ben Sayın Erdoğan\'ın Kudüs için söylediklerini yerine getirmesini bekliyorum. Hadi bakalım. Ey İsrail yaptınız. Kardeşim bu Ey\'in sonu ney. Kürecek\'in kapatılmasımıdır, Kudüs\'e derhal bir büyükelçi atanmasımıdır, belki bilmiyor olabilirler. Buradan uyaralım. Ek bir kararname ile hemen imzasını atarak derhal Kudüs\'e bir büyükelçi atayabilirsiniz. Atadığınız takdirde söz veriyorum sizi alkışlayacağız. Hadi atayın da görelim\"

\"RIZA ZARRAB UÇTU GİTTİ\"

ABD\'de tanık olan yargılanan Rıza Zarrab için iki nota verildiğini söyleyen Akşener, \"Rıza kalkıp tıkır tıkır gidiyor. Nasıl bir devlet anlayışınız var ki tıkır tıkır gidiyor sizin istihbarat kurumlarınız uyuyor. E bizi izliyorlar. İşleri çok yoğun. Hepimizi sırayla izliyorlar. Onun için işleri çok yoğun. Rıza Zarrab uçtu gitti\" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü

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-Akşener\' in açıklamaları

-İl binasının açılışı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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