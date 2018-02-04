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DHA ANKARA:CHP'DE PM VE YDK ÜYELERİ SEÇİLECEK

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçildiği CHP 36

04 Şubat 2018 14:39

KEMAL Kılıçdaroğlu\'nun Genel Başkanlığa seçildiği CHP 36. Olağan Kurutay\'ın 2\'inci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. 
Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayının ikinci gününde PM üyeliği ve YDK üyeleri seçilecek. Seçim öncesi spor salonun içerisi adayların pankartları ile donatıldı. Ayrıca adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı. Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM\'ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu\'da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak. 
ADAYLARIN İSİMLERİNİ KABİNLERE YAZDILAR
Bu arada yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Aday pankartlarından görüntü
-Oy kabinlerinden görüntü
-Detay
  
Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)-

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