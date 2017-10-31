DHA ANKARA:Ankara'da makas atan sürücünün kazası araç kamerasına yansıdı

ANKARA\'da trafikte seyir halinde olan bir aracın makas atarak ilerleyişi ve yaptığı kaza, araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plakası belirlenemeyen lüks otomobil sürücüsü makas olarak tabir edilen zig zag yaparak trafikte ilerledi. Araç içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, hızını daha da arttıran sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çarptı, bu sırada araç içerisinde sağa sola savrulan sürücü direksiyonu bırakmayarak aracı durdurmayı başardı.

Görüntü Dökümü:

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Makas atma

Trafikte ilerleyişi

Kaza anı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-