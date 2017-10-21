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DHA ANKARA- Zap bölgesinde bugüne kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

21 Ekim 2017 18:06

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 16 Ekim\'den bugüne kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda;  Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı 3 terörist, Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiş  Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 44’tür.\"

Görünüt DÖkümü
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-ARŞİV
-Hava harekatı görüntüleri
-Operasyon görüntüleri 

Haber: ANKARA (DHA) 

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