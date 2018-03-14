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DHA ANKARA- Yıldırım: Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı değildir

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'ye hareket etmeden önce Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

14 Mart 2018 14:15

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü\'ye hareket etmeden önce Ankara\'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın görevden alınmasıyla ilgili Yıldırım, \"Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı değildir. Son zamanlarda bazı sorunlar yaşadığımız bir sır değil. A şahsı gider B şahsı gelir. Onlar Amerika\'nın iç meseleleridir. Türkiye kim gelirse gelsin duruşu gayet belli, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir\" dedi.


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-Başbakanın konuşması
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ANKARA (DHA) 
 

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