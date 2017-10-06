DHA ANKARA- Venezuela Devlet Başkanı TBMM'de 

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ziyaret ederek, darbe girişiminde bombalanan Şeref Holü\'ne çiçek bıraktı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara\'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, beraberindeki heyetle TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ı ziyaret etti. Kahraman\'ın eşlik ettiği Maduro, 15 Temmuz Darbe Girişimi\'nde bombalanan Şeref Holü\'ndeki alana çiçek bıraktı.
Görüntü Dökümü
-Başkanların gelişi
-Çiçek bırakılması
Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)
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