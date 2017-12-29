DHA ANKARA- Ulaştırma Bakanı Arslan: Otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak (2) 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Arslan, \"Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?\" sorusuna, \"2 Ocak\'tan 2 Ocak\'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız\" diye yanıt verdi.

Bakan Arslan\'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şu şekilde: \"2017 yılında bakanlık olarak 29,5 milyar TL yatırım yaptık, 2018 yılında da 28,8 milyar TL\'lik yatırım yapacağız. 2017 yılında 15,9 milyar TL tutarındaki 123 projeyi hizmete açtık. 47,7 milyar TL tutarındaki 126 projenin çalışmalarını da başlattık. 2017\'de demiryollarına 8,7 milyar TL yatırım yaptık. 2018 yılında 14,2 milyar TL yatırım yapacağız. 2017 yılında toplam demiryolu uzunluğu 12.608 km\'ye ulaştı. 2017 yılında YHT seferleri yüzde 30 arttırıldı. YHT ile taşınan toplam yolcu sayısı 36,8 milyon, 2018 yılında 7,7 milyon yolcu daha YHT konforunda seyahat edecek. Başkentray\'ı 2018 yılı Şubat ayında işletmeye açacağız. 2018 yılında toplam 12 milyon yolcu taşınmasını hedefliyoruz. Ankara\'da Atatürk Kültür Merkezi - GAR - Kızılay hattının ihalesini yaptık, yapımına başlayacağız. Bu hatla Keçiören Metrosu aktarmasız Kızılay\'a bağlanmış olacak.

TÜRKSAT 5A VE 5B İLE YENİ KU-BANT FREKANSINI KULLANAN İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Metro; Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi\'ne uzatılacak. Hattın Çubuk\'a uzaması için proje hazırlanacak. Türksat 5A ve 5B ile yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına gireceğiz. Denzicilik sektöründe 2017 yılında 518 milyon TL yatırım yaptık. 2018 yılında 717 milyon TL yatırım yapacağız. 2017 yılının ilk 11 ayında; 466 bin araç RO-RO hattıyla taşındı. 10 milyon TEU Konteyner elleçlendi. Limanlarda 466 milyon ton yük elleçlendi. Haberleşme sektöründe 2017 yılında 1,2 milyar TL yatırım yaptık. 2018 yılında da 1,9 milyar TL yatırım yapacağız. e-Devlet\'te 2017 yıl sonu itibariyle; 394 kuruluş yer almakta, 2683 adet hizmet verilmekte ve 35,5 milyon kullanıcı bulunmaktadır.

2018 YILINDA PTT DRONE İLE TESLİMATA BAŞLAYACAK

2013-2016 arasında, uluslararası araştırma kuruluşlarının açıklamasına göre; havacılıkta 9 milyar dolar, karayolunda 76 milyar dolar, demiryollarında 22 milyar dolar, denizcilikte 2 milyar dolar, haberleşmede 35 milyar dolar olmak üzere toplam 144 milyar dolar yatırım yapıldı. 2018 yılında PTT drone ile teslimata başlayacak.

2018 YILINDA PTT, KAĞITSIZ OFİS PROJESİ\'Nİ HAYATA GEÇİRECEKTİR

Türkiye Kart projesi 2018 yılında hayata geçirilecektir. 2018 yılında PTT, Kağıtsız Ofis Projesi\'ni hayata geçirecektir.\"

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ANKARA (DHA)