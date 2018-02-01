DHA ANKARA- Ulaştırma Bakanı Arslan: Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV oranının yüzde 18\'den yüzde 8\'e düşürüldüğünü açıkladı.

Avrasya Tüneli geçişindeki KDV indirimine ilişkin Arslan şu ifadeleri kullandı: \"Döviz kurundaki artış fiyata yansıdı. Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18\'den yüzde 8\'e düşürüldü. Yapılan KDV düzenlemesiyle bu ücret küçük araçlar için 19,20 kuruş oldu.

MİNİBÜSLER İÇİN 31 LİRA 50 KURUŞ OLAN ÜCRET, 28 LİRA 80 KURUŞ OLARAK UYGULANACAK

Minibüsler için 31 lira 50 kuruş olan ücret, 28 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Bir yıl boyunca bu ücretler geçerli olacak.

DÜZENLEME YARIN GECE İTİBARİYLE UYGULANACAK

Yarın gece itibariyle yüzde 18 olarak uyguladığımız Avrasya Tüneli geçişlerindeki KDV\'yi yüzde 8\'e düşürmüş olacağız. Ki zaten vatandaşlardan topladığımız para KDV kısmı devlete gidiyor. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri\'nde zaten KDV\'yi yüzde 8 olarak uyguluyorduk. Bu yapılan düzenleme ile Avrasya Tüneli de aynı düzeyde olacak.\"

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-Arslan\'ın konuşması

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Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ / ANKARA DHA