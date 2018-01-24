DHA ANKARA- Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıl dönümünde evinin önünde anıldı

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yılında bombalı suikaste uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP\'li bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

24 Ocak 1993\'te evinin önünde bombalı saldırıya uğrayan gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için adının verildiği sokaktaki evinin önünde anma töreni düzenlendi. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu\'nun evini ziyaret ederek eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Daha sonra Mumcu Ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı\'na sonrada Mumcu\'nun hayatını kaybettiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktılar. Mumcu\'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, sanatçı Selda Bağcan tarafından mini bir konser verildi. Anma etkinliğine katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Uğur Mumcu anıtından görüntü

-Selda Bağcan konseri

-Vatandaşların anıta karanfil bırakması

-Kemal Kılıçdaroğlu ve Mumcu ailesinin anıta karanfil bırakması

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-