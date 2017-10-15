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DHA ANKARA - Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı

15 Ekim 2017 01:07

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Mogadişu\'da bugün bomba yüklü araçla yapılan, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör eylemi, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile kınandı. Bakanlık açıklamasında \"Somali halkı ve Hükümetiyle dayanışmamızı yineliyoruz\" denildi.

Açıklama şu şekilde:

\"Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da bugün (14 Ekim) bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini kınıyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Somali\'de istikrarın tesisi yönünde önemli mesafenin kat edildiği bir dönemde gerçekleştirilen bu terör eylemi karşısında Somali halkı ve Hükümetiyle dayanışmamızı yineliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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