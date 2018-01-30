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DHA ANKARA- Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyelerine gözaltı kararı (2) 

Ankara Cumhuriyet Başsavcığı 'nda yürütülen  soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği' nin (TTB)  11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı

30 Ocak 2018 14:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcığı \'nda yürütülen  soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği\' nin (TTB)  11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği belirtildi. 

TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı. 


Görüntü dökümü

-Arbededen genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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