DHA ANKARA- TTB'den merkez konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

Ankara\'da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu, \"Hekimler her şart ve her koşulda savaşa karşı olur ve barışı savunur. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar bu talebi dillendireceğiz\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı için Zeytin Dalı Harekâtı için \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' şeklinde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği yöneticisi 11 doktor dün sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili TTB\'nin Ankara\'daki binasında basın toplantısı düzenleyen TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, bu duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 kişilik grup adına basın açıklaması yapan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu, gözaltına alınan merkez konseyi üyelerinin hala görevlerinin başında olduğunu belirterek suç vasfı taşıyan bir iş ya da işlem yapmadıklarını söyledi.

\'HEKİMLER HER KOŞULDA SAVAŞA KARŞI OLUR\'

Daha sonra merkez konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Çerkezoğlu, şunları söyledi: \"Açıklama ortadadır, nettir, basittir, tarihseldir. Hekimler her şart ve her koşulda savaşa karşı olur ve barışı savunur. Bu talep hangi ülke olduğuna, hangi dönem olduğuna ve hangi tarihsel kesitte olduğumuza bakmaz. Bu talep hangi partinin iktidarda olduğuna bakmaz, hangi partinin, kuruluşun ya da siyasi akımın bundan yarar ya da zarar göreceğine göre fikir değiştirmez, bu fikir değiştirilmez, değiştirilemez. Hekimler dünyanın her tarafında ve tarihin her anında kendi kişisel çıkarlarını gözetmeden, savaşa karşı olup barışı dillendiren tutumlarından zarar göreceklerini bilseler bile bu talebi dillendirmekten vazgeçmemişlerdir, vazgeçmeleri de mümkün değildir. Bundan vazgeçenlere de hekim denmez, tıp fakültesi diplomalı insan denir.\"

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\'TTB, \'BARIŞ\' TALEBİNİ DİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEK\'

Ardından gözaltındaki 11 kişinin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti: \"Merkez konseyi üyesi arkadaşlarımızın hukuki sürecinin ivedilikle tamamlanmasını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiğimizi açıklıkla, netlikle ve sabırla ifade etmek istiyoruz. TT\'nin an itibariyle birinci görevi, merkez konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını sağlamaktır. Onların haklılığını, meşruluğunu, başta hekim kitlesi olmak üzere ülkemize ve bütün dünyaya aktarmaktır. Ve nefes aldığımız her saniye bunu yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar bu talebi dillendireceğiz. Ancak bilinsin ki bu sürecin bütününde, TTB kendi işleyişini devam ettirmektedir. Tabipler Birliği bütün sorumluluğunu, kamu kurumu niteliği vasfından doğan bütün vazifelerini, \'barış\' talebi de dahil olmak üzere dillendirmeye devam edecektir. Fakat aynı zamanda asistan hekimlerin sorunlarını, işyeri hekimlerinin sorunlarını, tıp eğitiminin ihtiyaçlarını, hekimlerin belge talebini, kredilendirme süreçlerinin, tıpta uzmanlık kurulu çalışmalarını ve yüksek onur kurulu faaliyetlerini aksatmadan devam ettirecektir. Yani yöneticilerimizin gözaltına alınması bu kurumun işleyişinin aksatmaya yol açmayacaktır. Çünkü arkadaşlarımız fiilen görevinin başındadır. Kurumumuz, örgütümüz görevinin ve sorumluluğunun bilincindedir. Bunu yapacak yetkiye ve güce sahiptir. Herhangi bir aksaklık söz konusu değildir ve olmayacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

-Basın toplantısından detay görüntüler

-TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-