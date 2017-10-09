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DHA ANKARA- TSK'dan 'İdlib' açıklaması: Keşif faaliyetlerine 8 Ekim'den itibaren başlandı (2)

SİVİL ARAÇLARDAN OLUŞAN KONVOYUN İDLİB'E GİDERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib'de keşif faaliyetlerine başlandığının açıklamasının ardından bölgede dün gündüz saatlerinde çekilen ve sosyal medy

09 Ekim 2017 17:02

SİVİL ARAÇLARDAN OLUŞAN KONVOYUN İDLİB\'E GİDERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib\'de keşif faaliyetlerine başlandığının açıklamasının ardından bölgede dün gündüz saatlerinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan konvoy görüntülerinin keşif faaliyetlerine katılan Türk unsurlarının olduğu belirtildi.  Dün gündüz saatlerinde çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerdeki sivil araçlardan oluşan konvoyun ilk olarak Suriye sınıra örülen duvarların olduğu bölgeden hareket ederek İdlib bölgesine hareket etti. Hareket eden konvoyun İdlib bölgesine giderken yol kenarındaki ÖSO\'ya bağlı birliklerin yol güvenliğini sağladıği görüldü. Sivil konvoyun önünde bulunan diğer bir aracın üzerindeki ÖSO bayraklarının olması dikkat çekti. Sivil araçlardan oluşan ve sınırı geçerek İdlib bölgesine giden konvayda  bölgedeki keşif faaliyetleri çalışmalarına katılan Türk unsurlarının olduğu belirtildi. 

Görüntü dökümü

Sivil araçlardan oluşan konvoyun görüntüleri

Konvoyun sınırda örülen duvarların olduğu bölgeden hareket etmesi 

Konvoyun hareket etmesi ve İdlib bölgesine hareket etmesi

Yol kenarındaki ÖSO birliklerinin görüntüsü

Konvoyun önünde ilerleyen aracın üzerindeki ÖSO bayrağı

Detaylar

Haber : ANKARA (DHA) 

 

 

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