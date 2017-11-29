DHA ANKARA-TSK: 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 27 Kasım\'da Irak\'ın Kuzeyi Asos bölgesine icra edilen hava harekâtı sonucu 80\'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini açıkladı.

TSK Irak\'ın Kuzeyi Asos bölgesine gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Asos bölgesine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80\'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilmektedir. \"