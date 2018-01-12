DHA ANKARA- TSK: 2017'de toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017\'de PKK/KCK\'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından yurt içinde ve yurt dışında 1 yıl içinde yapılan operasyonlara ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini etkinlikle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ile paralel olarak Suriye kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı ve Astana görüşmeleri çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki görevler de hassasiyet ile yürütülmektedir.

3239 VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE MENSUP 3777 OLMAK ÜZERE TOPLAM 7016 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

Bu kapsamda yıl içerisinde, detayları müteakip maddelerde açıklanan, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3239 ve DEAŞ terör örgütüne mensup 3777 olmak üzere toplam 7016 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

AKDENİZ KALKANI HAREKÂTI, KARADENİZ UYUMU HAREKÂTI ...

Ayrıca denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla, tüm denizlerde sancak ve varlık gösterilmekte; Akdeniz Kalkanı Harekâtı, Karadeniz Uyumu Harekâtı ve Ege Denizindeki görevlerin icrasına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu faaliyetlere ilave olarak BM, NATO, AB ve uluslararası/ikili anlaşmalar çerçevesinde başta K.K.T.C. olmak üzere yurt dışında Barışa Destek Harekâtı ve dost silahlı kuvvetlerin eğitimlerine katkı sağlanması kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.

\'ETKİN, CAYDIRICI VE SAYGIN BİR SİLAHLI KUVVETLER\' VİZYONU

Türk Silahlı Kuvvetleri, milli modern silah / araç sistemleri ile siber yetenekler dâhil Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri imkân ve kabiliyetlerini artırma; \'Etkin, Caydırıcı ve Saygın bir silahlı kuvvetler\' vizyonunu sürekli geliştirme yönünde önemli adımlar atmayı sürdürmektedir.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE

FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9.236 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel tutukludur. Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam etmektedir.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE

2017 yılı içerisinde, PKK/KCK terör örgütünün yurt içi ve sınır ötesi barınma ve faaliyet alanlarında terörle mücadele harekâtına aralıksız devam edilmiştir. Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekâtı ile desteklenen operasyonlarda; 46\'sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2.701 terörist etkisiz hale getirilmiş, Silah, mühimmat ve malzeme olarak; toplam 2.889 adet muhtelif cins ve çapta silah, 7213 adet ağır silah mühimmatı, 77 adet molotof kokteyli, 68 ton muhtelif tipte patlayıcı madde, 3.344 adet el bombası, 794.245 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 1.768 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 1.958 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439.195 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün finansal kaynağını oluşturan faaliyetlerden kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4.734.027 adet kök kenevir, 26.483 hap, 1.084 muhtelif silah ile çok miktarda canlı hayvan, kaçak sigara, akaryakıt, cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgüte katılımlar azalmış, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanmıştır.

SINIR ÖTESİNDE İCRA EDİLEN HAREKÂT VE FAALİYETLER

Irak\'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı icra edilen operasyonel faaliyetlere ilave olarak; başta DEAŞ olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütleri ile mücadelenin desteklenmesi maksadıyla kurulan Gedu üs bölgesinden bugüne kadar yapılan atışlar neticesinde 717 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 adet tank, 5 adet çekili top, 110 adet araç, 5 adet cephanelik, 1 adet muhabere merkezi, 24 adet top, 39 adet katyuşa füzesi, 1 adet çok namlulu roketatar ve 97 adet havan mevzii imha edilmiştir. Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH)\'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²\'lik alan kontrol altına alınmıştır. Bu çerçevede; Harekâtın başlangıcı olan 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 3.598 terörist (3.060\'ı DEAŞ, 538\'i PKK/KCK/PYD-YPG) etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ\'a ait; ağır silahların da dâhil olduğu 308 araç, 5 adet drone, 61 adet komuta kontrol merkezi/sistemi, 39 adet cephanelik, 21 adet bombalı araç imalathanesi, PKK/KCK/PYD-YPG\'ye ait; 28 adet silahlı araç, 2 adet drone, 28 adet savunma mevzii imha edilmiş, İcra edilen patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları kapsamında 11.210 adet EYP ve 5.448 adet muhtelif mayın etkisiz hale getirilmiş, FKH süresince DEAŞ, PKK/PYD-YPG terör örgütlerine yönelik toplam 303 hava harekâtı icra edilmiş, Harekât alanında PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İDLİB BÖLGESİNDE, ASTANA MUTABAKATI KAPSAMINDA ...

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri “Gerginliği Azaltma Kontrol Gücüö olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. TSK bölgedeki görevlerini Astana\'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

Suriye\'de bir terör koridoru oluşumunu engellemek ve kalıcı bir güven ortamı oluşturmak maksadıyla, tüm terör örgütleri ile kapsamlı ve etkin bir şekilde mücadeleye devam edilmektedir. Bu faaliyetler esnasında 197 kahraman silah arkadaşımız (67 şehidimiz FKH bölgesinde olmak üzere) şehitlik mertebesine ulaşmış, 766 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

YURT DIŞINDA İCRA EDİLEN GÖREVLER:

Ayrıca; küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak maksadıyla NATO, BM, AB nezdinde icra edilen harekât faaliyetleri ile uluslararası/çok uluslu ve ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle ilgili olarak; NATO görevleri kapsamında; 2015 yılından beri Afganistan\'da devam etmekte olan Kararlı Destek Misyonuna (RSM) destek sağlanmaktadır. Bu görev çerçevesinde; Türkiye tarafından Başkent (Kabil) Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığı görevine ilave olarak Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da işletilmektedir. 1999 yılından beri devam etmekte olan Kosova Gücüne (KFOR); motorlu piyade bölüğü, irtibat ve izleme timleri ve destek unsurları ile katkı sağlanmaktadır. 2016 yılından beri devam etmekte olan Deniz Muhafızı Harekâtına (OSG); denizde durumsal farkındalığının artırılması, denizde terörizmle mücadeleye destek verilmesi ve deniz güvenliği için kapasite oluşturulması maksadıyla, yüzer/dalar unsurlar ve Mobil Eğitim Timleri ile destek sağlanmaktadır. BM Harekatları kapsamında; 2006 yılından beri devam etmekte olan BM Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) bir suüstü gemisi ve Nakura/Lübnan\'da bulunan karargâha personel desteği, 1999 yılından beri devam etmekte olan BM Kosova Misyonuna (UNMIK) personel desteği, 2013 yılından beri devam etmekte olan BM Somali Yardım Misyonuna (UNSOM) personel desteği sağlanmaktadır. Avrupa Birliği harekâtı kapsamında 2004 yılından beri devam etmekte olan Bosna-Hersek ALTHEA Harekâtına, manevra bölüğü ve irtibat-izleme timleri ile destek sağlanmaktadır. Uluslararası harekât kapsamında 2008 yılından beri devam etmekte olan Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluğu ve denizde terörizm ile mücadele faaliyetlerine 29 Haziran - 02 Kasım 2017 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Birleşik Görev Kuvveti-151\'e (CTF-151) komuta edilerek katkı sağlanmıştır. Ayrıca Bahreyn\'de konuşlu Birleşik Deniz Kuvveti Karargâhına personel desteği de sağlanmaktadır. İkili ilişkiler kapsamında; Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) tarafından 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren Somali Harp Okulunda 100 ve Astsubay Okulunda 45 öğrencinin eğitim/öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Eğitim gören personel Somali\'nin terörle mücadele harekâtı kapsamında görev yapacaktır. TSK, Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ve dünya barışına destek sağlamak maksadıyla Somali\'de görevine devam etmektedir. Katar\'a ilk olarak 2015 yılında konuşlanan Kara Unsur Komutanlığı, 2017\'de icra edilen müşterek tatbikat sonrasında Tarık Bin Ziyad Kışlasında göreve başlamıştır. 2017 yılında Katar Birleşik Müşterek K.lığına dönüşen birliklerimiz halen eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

SAVUNMA İMKÂN VE KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRME GAYRETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle günümüzde büyük önem kazanan siber savunma alanındaki gelişmelere öncelik verilmektedir. Bu kapsamda; siber savunma yeteneklerinin artırılması, bu yeteneklerin milli olarak üretilmiş donanım ve yazılımlar ile kazanılması ve siber savunma alanında yetiştirilmiş nitelikli insan gücü tarafından milli menfaatlerimiz yönünde kullanılması için yoğun gayret sarf edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri 2017 yılında teslim alınan başta ATAK Taarruz Helikopterleri, CH-47 Yük Helikopterleri, İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA), füze sistemleri, amfibi ve denizaltı kurtarma gemileri, A400 M ulaştırma uçakları ve Milli Piyade Tüfeği ile harekât etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde envantere alınacak özellikle yerli savunma sanayimizin ürünleri olan, çok daha modern silah sistemleri ve teçhizatla, günümüzün muharebe ortamında etkinlik ve caydırıcılığın artırılması hedeflenmektedir.

SONUÇ

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihimizden ve bağrından çıktığı asil milletimizin sağladığı imkânlardan aldığı güç ve azimle bir yandan bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ederken diğer yandan da sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri geliştirerek etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığını artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere, iç ve dış her türlü tehdide karşı şu ana kadar yürüttüğü mücadeleyi bundan sonra da giderek artan bir etkinlikle sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"



ANKARA (DHA)