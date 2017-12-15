T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- TRT Eski Genel Müdür Yardımcısına 8 yıl 3 ay hapis cezası

TRT eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, FETÖ üyeliği ile yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

15 Aralık 2017 13:38

TRT eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, FETÖ üyeliği ile yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, hükmün ardından sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi. 

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Koyuncu, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada, FETÖ ilişkisi olduğu gerekçesiyle TRT\'den ihraç edilen TRT eski Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu tanıklık yaptı. Koyuncu lehine tanıklık yapan Çavuşoğlu, \"Ben 2008-2013 yılları arasında TRT Haber Dairesi Başkanı olarak görev yaptım. Sanığı atandıktan sonra tanıdım. Sanığı çalışkan, dürüst, her şeyi ile devletini, milletinin menfaatini koruyan biri olarak tanıdım. FETÖ terör örgütü ile bağlantısı yoktur. TRT\'de her şey genel müdürün emri ile olur.  O emreder biz yaparız. Kendi başına inisiyatif yoktur\" diye konuştu. 

SUÇSUZUM BERAATİMİ İSTİYORUM
Koyuncunun avukatı da daha önceki yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi. 
Son sözü sorulan sanık Koyuncu, \"Hep devletime bağlı oldum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum\" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, hükmün ardından sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi. 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRTGenel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu FETÖMahkemeAğır Ceza MahkemesindeAhmet KoyuncuDuruşmada FETÖHaber Dairesi Başkanı AhmetKoyuncuTRT Haber Dairesi BaşkanıSanığıFETÖKendiBERAATİMİSuçsuzumVerilen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24