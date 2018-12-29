ANKARA’da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü. Kazada, sürücü Sefa G. (40) ağır yaralandı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. (40) idaresindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, gece yarısı soğuk hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. şoför kabininde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak verdi. Hastaneye kaldırılan Sefa G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hurda yığınına dönen TIR\'dan görüntü

Kaza yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)