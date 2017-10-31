DHA ANKARA-  Tezcan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' suç duyurusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın dilekçeyi işleme koyduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada, \"Tekirdağ meydanında ben söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de. Değerli arkadaşlar bakın Türkiye aşağı yukarı 40 gündür bir şantaj ve tehdit siyasetine teslim olmuş durumda. Şantaj ve tehdidi yapan kim? Devletin en tepesini işgal eden kişi, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. O makamdan şantaj ve tehditte bulunuyor. Kime, önce kendi belediye başkanlarına\" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe vererek, Tezcan hakkında, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın\'ın verdiği dilekçenin işleme alındığı ve savcılık tarafından incelendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ -TEKİRDAĞ

-Tezcan\'ın yaptığı konuşma

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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