T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-  Tezcan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' suç duyurusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

31 Ekim 2017 14:26

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın dilekçeyi işleme koyduğu öğrenildi. 
CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada, \"Tekirdağ meydanında ben söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de. Değerli arkadaşlar bakın Türkiye aşağı yukarı 40 gündür bir şantaj ve tehdit siyasetine teslim olmuş durumda. Şantaj ve tehdidi yapan kim? Devletin en tepesini işgal eden kişi, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. O makamdan şantaj ve tehditte bulunuyor. Kime, önce kendi belediye başkanlarına\" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe vererek,  Tezcan hakkında, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın\'ın verdiği dilekçenin işleme alındığı ve savcılık tarafından incelendiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
----------------
-DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ -TEKİRDAĞ 
-Tezcan\'ın yaptığı konuşma

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

====================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanHüseyin Aydın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent TezcanAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığınaSavcılığınGenel Başkanı Bülent Tezcan Tekirdağ SüleymanpaşaRecep Tayyip ErdoğanHemDeğerli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24