DHA ANKARA- Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınak tespit edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Cudi’de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme ele geçirildi. Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınakta çok sayıda sıhhi malzeme ele geçiridi.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Ele geçirilen silah ve malzemelerden görüntü
-Teröristlerin hastane olarak kullandığı sığınak ve içindeki sıhhi malzemeden görüntü
Haber: ANKARA (DHA)
=============================