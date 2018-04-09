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DHA ANKARA- Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınak tespit edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Cudi’de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi

09 Nisan 2018 16:19

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Cudi’de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme ele geçirildi. Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınakta çok sayıda sıhhi malzeme ele geçiridi. 

Görüntü Dökümü
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-Ele geçirilen silah ve malzemelerden görüntü
-Teröristlerin hastane olarak kullandığı sığınak ve içindeki sıhhi malzemeden görüntü 

Haber: ANKARA (DHA) 

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