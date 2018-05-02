DHA ANKARA- Temel Karamollaoğlu'dan cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuru

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) gelip, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulundu. Karamollaoğlu, \"İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 1- 2 gün içinde bu açıklamalar yapılacak\" dedi.



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmak üzere YSK\'ya geldi. 100 bin imzayla aday olmak için gerekli başvuruyu yapan Karamollaoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde önemli adım attıklarını belirten Karamollaoğlu, \"Adaylık müracaatında bulunduk. YSK Başkanı\'mıza, birtakım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun, diyorum. İnşallah, seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip, seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız. Bunun dışında bir şey yok. İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 1- 2 gün içinde bu açıklamalar yapılacak inşallah\" diye konuştu.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan Ödülleri Töreni üzerinden SP\'ye yapılan eleştirilere yanıt verdi. Karamollaoğlu, \"Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekilde kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum. Cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz\" dedi.



\'SAADET PARTİSİ, ADAY OLMAM İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ\'

Cumhurbaşkanı adaylığına 100 bin imzayla bireysel olarak başvurmasıyla ilgili Karamollaoğlu, şunları söyledi: \"İktidar mensupları, bunu da polemik konusunu haline getirmeye çalışıyorlar. Elbette şahıs olarak müracaat ediyoruz; çünkü bizim Meclis\'te grubumuz yok. Ben Saadet Partisi\'nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için seferberlik ilan etti. \'Bu partinin adayıdır, değildir\' söylemleri boş laflar. Memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu. Böyle boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar. İktidar partisi, Türkiye\'nin herhangi bir meselesini gündeme getirerek, müzakere açabiliyor mu? Açamıyor. Bir yere gelip, \'Şunu tartışalım\' dediğimizde gelebiliyor mu? Gelemiyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz, çekişmelerle değil; ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Siyasi partiler, birbirini hırpalamak için değil, ülkenin problemlerine çözüm bulmak için varlar.\"



Görüntü Dökümü:

-Temel Karamollaoğlu\'nun YSK gelişi

-Temel Karamollaoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-