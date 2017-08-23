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DHA ANKARA-  Şükrü  Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da dün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof

23 Ağustos 2017 20:34

ANKARA\'da dün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Türkiye\'nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot, son yolculuğuna uğurlandı.H
ürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot\'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kocatepe camine getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi eşi Zuhal ve kızı Şükran Kızılot, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Prof. Dr. Kızılot\'un tabutunun üzerine Türk Bayrağı ve Fenerbahçe forması konuldu. Kılınan cenaze namazı sonrası Kızılot\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı mezarlığına götürüldü.
 
Görüntü dökümü:
Cenazeden görüntü
Yakınlarının tabuta sarılması
CHP lideri
Genel ve detay görüntüler

Haber Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)-
 

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