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DHA ANKARA-  Suikastçı Altıntaş'ın  FETÖ 'Abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı (2) 

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki 'Abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

11 Nisan 2018 17:14

RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın örgüt içindeki \'Abi\'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt\'ü ele veren bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.  
Karlov, Ankara\'da 19 Aralık 2016\'da katıldığı bir resim sergisinde FETÖ\'cü polis Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş\'ın FETÖ içerisindeki \'Abi\'si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen eski BTK çalışanı Söğüt\'ün izine ilk kez 26 Şubat\'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşıldı. Bu yönde çalışmalara devam eden savcılık, 13 Mart\'ta Söğüt\'ün Ankara\'nın Yenimahalle ilçesindeki bir başka banka şubesinde de işlem yaptığını belirledi. Belirlenen banka şubesine giden polis, şüphelinin BTK\'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Söğüt\'ün geçtiği güzergahta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı eve ulaştı. Söğüt, ekiplerce düzenlenen operasyon iki hafta önce yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından geçtiğimiz hafta Ankara Adliye\'sine getirilen Söğüt, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLERDE TEDİRGİN OLDUĞU GÖZÜKÜYOR
Savcılık talimatı ile el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14 sıralarında bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Söğüt\'ün işlem yaptığı esnada tedirgin tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Sürekli etrafına bakarak çevreyi kontrol eden Söğüt\'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalıştığı da görüntülere kaydedildi.

Görüntü Dökümü
- Söğüt\'ün bankaya girişi, işlem yapma anı, tedirgin bir şekilde sağa sola bakması

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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