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DHA ANKARA-  Streç film rulolarına eroin sakladılar

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısında bir TIR'da piyasa değeri 10 milyon 300 bin TL olan 103 kilo eroin ele geçirildi

20 Ekim 2017 13:32

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısında bir TIR\'da piyasa değeri 10 milyon 300 bin TL olan 103 kilo eroin ele geçirildi.

İran\'dan gelerek Erenköy Gümrük Müdürlüğüne gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan transit yükü taşıyan TIR gümrük tescil işlemlerinin aardından risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında streç film taşıdığı beyan edilen TIR\'ın orta kısmında şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi ve detaylıca aranmak üzere personel refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama hangarına getirilen narkotik dedektör köpek Ari dorsenin orta kısmında bulunan kolilere aşırı tepki verdi.  Bunun üzerine Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan kolilerde streç film rulolarının ortasındaki boşluklara yerleştirilmiş vaziyette paketler olduğu görüldü. Paketlerden usulüne uygun olarak alınan numune uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde eroin pozitif uyarısı alındı. 
 Bunun üzerine yapılan sayım sonucunda 200 paket içerisinde piyasa değeri 10 milyon 300 bin TL olan 103 kilo eroin ele geçirildi. Olay hakkında bilgilendirilen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısından alınan talimata doğrultusunda araç şoförü gözaltına alındı ve yakalanan eroin ile uyuşturucu taşımasında kullanılan TIR\'a el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Arama yapılması
-ele geçirilen eroin 
-detaylar

Haber: ANKARA (DHA) 

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