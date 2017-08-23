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DHA ANKARA- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu memur zamlarına ilişkin: Racon memura kesilmiştir 

  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden memur zammının yetersiz olduğunu belirterek, "Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir

23 Ağustos 2017 16:59

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden memur zammının yetersiz olduğunu belirterek, \"Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Güncel ifadesiyle söylemek gerekirse racon memura kesilmiştir. Enflasyonun altında kalan her artış memuru daha da fakirleştirmektedir. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüze 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim\" dedi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden şu ifadeleri kullandı: \"Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Güncel ifadesiyle söylemek gerekirse racon memura kesilmiştir. Enflasyonun altında kalan her artış memuru daha da fakirleştirmektedir. Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye’de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı. Memur ve memur emeklilerinin bu artıştan çok daha fazlasını beklediğini ve de hak ettiğini düşünüyoruz. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüze 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran, güreşçilerimiz Metehan Başar ve Rıza Kayaalp\'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.\" 


ANKARA (DHA)    


 

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