DHA ANKARA- Sokak ortasında eşini öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Ankara\'da, boşanma davası açan eşi Satı F.\'yi (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Ayhan F., (44) daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan Ayhan F., hastaneye kaldırıldı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Satı F., 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada okul yakınında bekleyen Ayhan F., bir süre önce kendisini terk eden ve boşanmak için dava açan eşi Satı F.\'nin önünü kesti. Eşinden boşanmaktan vazgeçmesini isteyen Ayhan F., olumsuz yanıt alınca, tepki göstermeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancayı çıkaran Ayfan F., Satı F.\'ye doğrulttu. Satı F. korkup kaçmak isterken, eşi Ayhan F. arkasından peş peşe tabancasını ateşledi. Sırtından ve başından vurulan Satı F., kanlar içinde yerde kalırken, Ayhan F. aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satı F.\'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ayhan F. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Satı F.\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.



Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-