T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Şereflikoçhisar'da şiddetli fırtına naylon çadırı uçurdu

  Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajını uçurdu

18 Ocak 2018 17:31


 
Ankara\'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajını uçurdu.

Şereflikoçhisar\'da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajı uçması güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, bir otomobilin içerisine park edildiği çadırın rüzgarın etkisiyle devrildiği yer alıyor.


Görüntü dökümü

-Naylondan yapılan çadırın uçması

Mustafa TURAPOĞLU/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GörüntüdeGörüntüTURAPOĞLUŞEREFLİKOÇHİSAR Ankara DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24